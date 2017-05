Guterres pede ajuda à UE para enfrentar crise de refugiados

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou esta quarta-feira, em Estrasburgo, à União Europeia (UE) para que mantenha o compromisso de ajudar os refugiados, em colaboração com as Nações Unidas.

"É importante que a UE e a ONU cooperem para restabelecer o sistema de ajuda aos refugiados de acordo com o direito internacional", disse Guterres, que interveio pela primeira vez desde que foi empossado no cargo, a 1 de janeiro, perante a plenária do Parlamento Europeu (PE).

Guterres salientou também que a UE e a ONU têm de "trabalhar juntas" na resolução de conflitos, uma das vias para criar condições para que as pessoas não tenham de abandonar os seus países.

"As pessoas têm o direito a escolher ficar nos seus países e têm de ter essa possibilidade", sublinhou o antigo primeiro-ministro, apelando a que a UE dê "mais oportunidades aos migrantes legais".

"A maioria dos conflitos são internos, mas ganham uma dimensão global, são uma ameaça real à segurança real", disse ainda Guterres, sublinhando a necessidade de "reforçar a capacidade de resolver conflitos em todo o mundo".