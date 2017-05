Juncker saúda “nova via política” em França

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, felicitou esta terça-feira o novo primeiro-ministro francês e saudou a "nova via política" em França, "com homens e mulheres de sensibilidades diferentes, mas animados pela mesma ambição".

Na carta de "sinceras felicitações" dirigida a Edouard Philippe e esta terça-feira tornada pública, Juncker considera que a nomeação do novo chefe de Governo francês constitui "o sinal de que a França, sob autoridade do seu Presidente (Emmanuel Macron), compromete-se com uma nova via política, com homens e mulheres de sensibilidades diferentes, mas animados pela mesma ambição de unir os franceses e os levar para o futuro".

O presidente do executivo comunitário garante ainda ao novo primeiro-ministro francês que pode contar com "o pleno apoio" da Comissão, sublinhando que França e União Europeia fazem "face a desafios comuns em matéria de relançamento económico, de emprego e de segurança interna e externa".

Na segunda-feira, o recém-eleito presidente francês, Emmanuel Macron, designou primeiro-ministro Édouard Philippe, deputado pelo partido Os Republicanos (direita) e presidente da câmara da cidade portuária de Havre (norte).

Édouard Philippe, 46 anos, é considerado um moderado próximo do ex-primeiro-ministro e candidato derrotado nas primárias da direita para as presidenciais, Alain Juppé.