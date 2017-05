Hackers roubam filme da Disney por estrear e ameaçam divulgá-lo

O diretor executivo da Walt Disney revelou esta segunda-feirta, num encontro com funcionários da empresa ABC em Nova Iorque, que um grupo de hackers está a exigir o pagamento de um resgate em bitcoins em troca da não-divulgação de um filme inédito da Disney com estreia prevista para breve.

De acordo com fontes presentes no encontro em declarações ao "The Hollywood Reporter", Bob Iger escusou-se a revelar o nome do filme e o valor que os responsáveis pelo ciberataque estão a exigir, garantindo que não vai pagar. Os estúdios da Disney, avançou ainda o CEO, estão a trabalhar com as autoridades federais para apurar responsabilidades e evitar que o filme seja divulgado na internet antes da estreia.

Neste momento, a Disney tem na calha dois antecipados filmes, o último episódio da saga "Piratas das Caraíbas", "A Vingança de Salazar", com estreia prevista para esta sexta-feira, e a continuação da saga de animação "Carros", cujo terceiro volume vai chegar aos cinemas norte-americanos a 16 de junho.

JOHANNES EISELE

Na semana passada, tinham surgido rumores de que uma parte do filme "Star Wars: Os Últimos Jedi", que vai ser lançado em dezembro, tinha sido pirateada e que os hackers estavam a exigir dinheiro aos estúdios para não a divulgarem antes de tempo. Dias depois, a informação foi desmentida em fóruns cibernéticos mas não oficialmente pela Disney.

De acordo com as revelações feitas por Bob Iger esta segunda-feira, os responsáveis pelo roubo estão a exigir uma elevada quantia de dinheiro em bitcoins para não colocarem o filme na internet; dizem que, num primeiro momento, vão divulgar os primeiros cinco minutos da longa-metragem em questão e que, depois, vão publicar bocados de 20 minutos de forma sucessiva até que o resgate seja pago.

A notícia do roubo surge dias depois de um grupo de hackers por identificar ter executado um ciberataque à escala global que infetou mais de 200 mil computadores em 150 países, incluindo 12 mil em Portugal; em troca dos dados roubados nesse ataque com ransomware, os responsáveis também exigem o pagamento de resgates em bitcoins.

Há poucas semanas, a Netflix também foi vítima de um ataque desta natureza, com um hacker a divulgar na internet os 10 episódios da nova temporada de "Orange Is the New Black" no site The Pirate Bay, após a empresa de ter recusado a pagar um resgate de valor não-declarado. Os episódios chegaram à internet seis semanas antes da estreia mundial, marcada para 9 de junho.