NATO organiza cimeira para contrariar alegada ingerência da Rússia em atos eleitorais

Especialistas em segurança dos Estados-membros da NATO, incluindo do Reino Unido e dos Estados Unidos, vão participar esta semana numa cimeira em Praga, que está a ser classificada como a primeira e mais concertada tentativa de contrariar a alegada campanha de desestabilização da Rússia no âmbito de eleições no mundo ocidental.

O encontro está a ser organizado pelo Stratcom (Centro de Comunicações Estratégicas da NATO), em parceria com o Ministério do Interior da República Checa, numa tentativa de persuadir os governos nacionais e a União Europeia a reforçarem a segurança dos seus processos eleitorais numa altura em que continuam a aumentar os receios de ingerência pelo governo russo de Vladimir Putin.

A cimeira acontece uma semana depois de Donald Trump ter despedido o diretor do FBI James Comey, numa altura em que a investigação por ele chefiada ao alegado conluio entre membros da equipa do Presidente e operativos russos estava a acelerar. Também acontece antes de uma série de importantes eleições em países da Europa, incluindo as legislativas britânicas antecipadas para 8 de junho, as legislativas francesas dias depois, as eleições federais da Alemanha, a 24 de setembro, e dois plebiscitos na República Checa (legislativas em outubro e presidenciais em janeiro).

"Os países ocidentais estão a levar isto mais a sério agora porque já viram que também os afeta e não apenas à Ucrânia e aos Estados do Báltico", diz Jakub Janda, do think tank Valores Europeus, com sede em Praga, que também está envolvido na organização da cimeira a par da embaixada britânica na capital checa. "De tópico de política externa esta passou a ser uma questão de segurança interna."

"É notório que as democracias precisam de desenvolver políticas nacionais para contrariar as operações de desinformação hostis, que estão a acontecer constantemente e não apenas durante períodos eleitorais", refere a Valores Europeus num duro relatório que será apresentado aos 160 especialistas governamentais, à porta fechada, nos primeiros dois dias da cimeira.

Como aponta o "The Guardian", em janeiro a República Checa tornou-se o primeiro Estado-membro da União Europeia a levar a sério e de forma pragmática estas ameaças, tendo criado o Centro de Combate ao Terrorismo e a Ameaça Híbridas para combater sites de "notícias falsas" e outras medidas de desestabilização desenvolvidas por Moscovo e assim proteger a integridade das suas eleições.

No relatório citado pelo "The Guardian", o think tank checo refere que a Rússia tentou influenciar o referendo ao Brexit realizado há um ano no Reino Unido, para além de ter demonstrado uma bem-documentada preferência por Donald Trump nos Estados Unidos e pela candidata da extrema-direita Marine le Pen, nas presidenciais francesas.

"As democracias devem começar a lidar com os seus processos eleitorais como uma parte crítica das infraestruturas nacionais", é acrescentado no documento, onde se pede aos governos ocidentais que criem "políticas de defesa nacionais desenhadas à medida" para que as eleições continuem a ser livres e justas.

O grupo responsável pelo relatório, que também gere um website chamado Kremlin Watch, já acusou a chefe da diplomacia da UE Federica Mogherini de estar a ignorar este assunto de máxima importância.

A cimeira vai contar com delegações de alto nível do Pentágono e do Departamento de Estado norte-americano, apesar das investigações atualmente em curso nos EUA ao alegado conluio entre a equipa do candidato Trump e o governo russo para impactar os resultados das presidenciais de novembro.

"Estávamos com medo que, por causa do que aconteceu, [a participação dos EUA] fosse travada ou desacelerada pela Casa Branca de Trump, mas tenho informações de diplomatas americanos na Europa de que [Rex] Tillerson, o secretário de Estado, já deu o seu aval", aponta Janda.

O encontro em Praga acontece numa altura em que os checos estão a lidar com um braço de ferro entre o governo social-democrata de Bohuslav Sobotka, pró-Ocidente, e o atual Presidente do país, Milos Zeman, um aliado próximo do Kremlin que continua a criticar publicamente as sanções da UE à Rússia de Putin por causa da guerra na Ucrânia e que, apontam os especialistas, deverá ser favorecido em potenciais campanhas de desestabilização conduzidas por operativos russos antes das eleições de janeiro.