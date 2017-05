África em destaque na agenda dos chefes de diplomacia da União Europeia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) reúnem-se esta segunda-feira em Bruxelas, com as relações com África em destaque na agenda do Conselho, que contará com a participação do presidente da Comissão da União Africana.

De manhã, os chefes de diplomacia vão abordar os desafios políticos e de segurança no Corno de África, designadamente, seguindo-se uma discussão sobre as relações entre o bloco europeu e o continente africano, no âmbito dos preparativos da Cimeira UE-África, que terá lugar em novembro, na Costa do Marfim.

Ao almoço, os ministros debruçar-se-ão sobre as relações entre a União Europeia e o continente africano, na presença do Presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahahat.

Entre outros assuntos em agenda, os chefes de diplomacia dos 28 deverão voltar a abordar a situação na Venezuela e reiterar os apelos para que as autoridades libertem todos os opositores políticos e definam um calendário eleitoral claro, como única via para uma solução pacífica para o país.

Portugal estará representado na reunião pelo ministro Augusto Santos Silva.