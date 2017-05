Macron: "Os franceses elegeram a esperança e o espírito de conquista"

Emmamuel Macron tomou hoje posse do cargo de Presidente da República de França, tornando-se, com 39 anos, o mais jovem chefe de Estado do país.

No seu primeiro discurso como Presidente francês, Emmanuel Macron destacou que "os franceses elegeram a esperança e o espírito de conquista".

"O mundo e a Europa necessitam hoje, mais do que nunca, de uma França forte e segura do seu destino", que traga a voz da liberdade, que saiba inventar o futuro, afirmou.

O Presidente cessante, François Hollande, já tinha deixado o Palácio do Eliseu, recebendo aplausos dos convidados e dos populares que se encontravam em frente do edifício, depois de ter passado a pasta a Emmanuel Macron.

Depois de um encontro de cerca de uma hora com o anterior Presidente, o novo chefe de Estado acompanhou François Hollande ao automóvel e voltou à entrada do palácio, dando a mão à sua mulher, Brigitte.