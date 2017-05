Emmanuel Macron toma hoje posse como presidente de França

Emmanuel Macron toma hoje posse como Presidente da República de França numa cerimónia marcada para as 10:00 (09:00 em Lisboa) no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, em Paris.



Aos 39 anos, Emmanuel Macron torna-se o presidente mais jovem da história de França desde Luis Napoleão Bonaparte (1848-1852), sobrinho do imperador Napoleão Bonaparte, eleito presidente aos 40 anos.



Macron, que se candidatou como independente, "nem de esquerda nem de direita" e apostado na renovação da política francesa, foi eleito há uma semana com 66,1% dos votos, derrotando a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, que obteve 33,9%.



Sucede no cargo ao socialista François Hollande, que termina o mandato como o presidente mais impopular da história de França desde 1979, ano do primeiro estudo de opinião sobre popularidade. Na mais recente sondagem deste tipo, divulgada a 4 de maio pelo Líbération, regista 83% de impopularidade.