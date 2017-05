EUA e Japão pedem reunião urgente do Conselho de Segurança

A representação nas Nações Unidas do Uruguai, que preside ao Conselho de Segurança ao longo do mês de maio, adianta que a reunião deverá ocorrer na tarde de terça-feira.

A Coreia do Norte disparou este domingo (ainda sábado à noite em Portugal) um míssil balístico, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citada pela AFP.

O disparo - o segundo no período de 15 dias - foi interpretado como um desafio, tendo em conta que a Coreia do Sul acaba de eleger um novo Presidente, Moon Jae-In.

A NATO criticou o lançamento do míssil e apelou a Pyongyang para que incentive o desanuviamento da tensão, em vez de insistir nas "provocações". O míssil, que percorreu mais de 700 quilómetros antes de cair em águas do Mar do Japão, constitui "um incumprimento flagrante de várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas", o que pressupõe "uma ameaça à paz e à segurança internacional".

A União Europeia considerou o disparo "uma ameaça à paz e segurança internacional", numa escalada da tensão na região. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu o endurecimento de sanções contra a Coreia do Norte no seguimento do disparo. Também a China e a Rússia já reagiram, mostrando-se "preocupadas com a escalada de tensão" na península coreana.