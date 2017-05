Trump vai nomear novo diretor do FBI “no final da próxima semana”

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse este sábado que espera nomear o novo diretor do FBI “no final da próxima semana", possivelmente na sexta-feira, antes da sua primeira viagem ao estrangeiro.

“Podemos tomar uma decisão rápida”, disse Donald Trump durante uma breve conversa com os jornalistas, a bordo do avião presidencial, o Air Force One, durante a viagem para o estado da Virgínia, onde irá discursar numa cerimónia de formatura de estudantes.

Aos jornalistas, Trump sublinhou ainda a qualidade dos candidatos ao cargo de diretor do FBI, que está por ocupar desde que James Comey foi demitido, esta semana, pelo Presidente norte-americano, alegadamente pela forma como estaria a conduzir o processo de investigação aos e-mails da candidata democrata, Hillary Clinton, durante a campanha para as presidenciais norte-americanas. A Casa Branca alega que Comey geriu mal o caso Clinton, sobretudo quando, a onze dias das eleições, decidiu “divulgar informações depreciativas sobre o alvo de uma investigação criminal que já tinha sido rejeitada”.

Numa carta enviada aos funcionários do FBI, após o seu despedimento, James Comey pede-lhes que assegurem que a agência federal continue a ser “um rochedo de competência, honestidade e independência”. “Acredito há muito tempo que um Presidente pode despedir um diretor do FBI por qualquer razão. ou até por razão nenhuma”, escreve o ex-diretor do FBI. “Não vou perder tempo a analisar a decisão nem a forma como foi executada. Espero que vocês também não percam. A decisão está tomada, eu vou ficar bem, embora vá sentir muito a vossa falta e de trabalhar na agência”, acrescenta.

As entrevistas aos candidatos ao cargo de diretor do FBI começaram este sábado e estão a ser conduzidas pelo procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, e o seu número dois, Rod Rosenstein. Alice Fisher, antiga diretora da divisão criminal do Departamento de Justiça, foi a primeira a ser entrevistada, segundo os media norte-americanos. Há mais três candidatos que aguardam a sua vez de ser ouvidos: o diretor interino do FBI, Andrew McCabe, o senador republicano John Cornyn e o juiz Michael Garcia. Outros 11 nomes estarão a ser considerados para ocupar o cargo.