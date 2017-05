OMS declara surto de ébola no Congo

Organização Mundial da Saúde confirma casos de ébola na República Democrática do Congo. Até agora, pelo menos três pessoas morreram

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou um novo surto de ébola na República Democrática do Congo, após o vírus causar três mortes desde 22 de abril. O alerta foi dado após nove pessoas serem diagnosticadas com febres hemorrágicas suspeitas.

Segundo a OMS, a epidemia afetou a província de Bas-Uele e está a trabalhar em conjunto com as autoridades da região no sentido de controlar o vírus rápida e eficazmente. Uma das medidas passa por colocar especialistas de saúde e equipamentos de proteção na área lesada.

O Ministro da Saúde do Congo, Oly Ilunga, confirmou o surto e alertou a população que não existe motivo para pânico. O último surto de ébola no Congo ocorreu em 2014 e registou 49 mortes.

Em 2013, uma epidemia de ébola na África Ocidental matou cerca de 11300 pessoas e deixou milhares de sobreviventes com problemas de saúde a longo prazo. As zonas mais afetadas foram Guiné, Serra Leoa e Libéria.

Na época, a OMS foi criticada por atuar demasiado devagar e não entender a gravidade da situação.

Recentemente foi desenvolvida uma vacina experimental, que pode ser usada apenas em caso de emergência, avança a OMS.