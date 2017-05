Erdogan confiante num “novo começo” na relação entre Turquia e EUA

Para o Presidente turco Tayyip Erdogan, a sua visita aos Estados Unidos na próxima semana representa um novo começo na relação entre os dois países.

Os atuais laços entre a Turquia e os EUA têm estremecido por causa do posicionamento que mantêm sobre o conflito na Síria. O último desenvolvimento aconteceu após o Estado norte-americano ter anunciado a decisão de enviar armas para as milícias curdas que lutam contra a facção radical Estado Islâmico (Daesh) no norte da Síria, algo que enfureceu a Turquia, que vê estes combatentes como uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) ilegalizado.

Mas depois de na quarta-feira Erdogan ter pedido aos EUA que recuem, “sem demora”, na decisão, O Presidente turco mostrou-se esta sexta-feira mais confiante. Acredita que o país está a passar por um “período de transição”, e que a questão do envio de armamento corresponderá a uma opção da administração anterior.

Erdogan deverá conhecer o Presidente Donald Trump durante a sua viagem a Washington, nos próximos dias 16 e 17.