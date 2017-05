Diretores abandonam Tesouro na África do Sul

O diretor e vice-diretor abandonam a instituição após uma remodelação do Governo que foi seguida pela descida do rating da dívida pública sul-africana

O vice-diretor Andre Donaldson deixou o Tesouro Nacional da África do Sul e o diretor-geral Lungisa Fuzile também irá abandonar o cargo, ainda este mês. As saídas ocorrem após uma remodelação do Governo sul-africano, que incluiu a nomeação de um novo ministro das Finanças, Malusi Gigaba.

Quase instantaneamente, o rating da dívida pública foi desvalorizado. As agências S&G Global e Fitch justificaram as descidas com preocupações pela direção da política económica do país.

O jornal sul africano “The Sunday Times” reportara no ano passado que Donaldson e Fuzile faziam parte do grupo de pessoas que a família Gupta, associada ao Presidente Jacob Zuma, pretendia ver afastadas do poder.