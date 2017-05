Banksy faz mural com operário a dar cabo de uma das estrelas da União Europeia

O graffiter britânico Banksy desenhou na cidade de Dover, no Reino Unido, um mural com uma representação da bandeira da União Europeia (UE) e que remete para a decisão do Reino Unido de sair da organização comunitária.

O mural apresenta um operário a bater, com um martelo e um escopo, numa das estrelas representadas na bandeira, provocando uma fissura simbólica na União Europeia.

A autenticidade do mural já foi confirmada como sendo de Banksy, escreve o “The Guardian”, e torna-se, assim, no primeiro comentário público do artista britânico ao Brexit, ou seja, a decisão referendada do Reino Unido à saída da União Europeia.

A bandeira em causa, utilizada pela União Europeia, apresenta 12 estrelas dispostas em círculo sobre um fundo azul, simbolizando “os ideais de unidade, solidariedade e harmonia entre os cidadãos da Europa”, como se lê na página oficial da UE.

O mural de Bansky surgiu durante o fim de semana na empena de um edifício em Dover, cidade costeira do Reino Unido da qual sai a ligação marítima que liga a Calais, em França, e onde o artista britânico já tinha feito outro mural com referência à crise dos refugiados na Europa.