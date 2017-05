Papa: “Vou levar pessoalmente a Portugal votos de paz e esperança”

O Papa Francisco disse esta segunda-feira , no Vaticano, que pretende levar uma mensagem de "paz e esperança" na peregrinação de sexta-feira e sábado, a Fátima.

A revelação foi feita pelo Papa durante um encontro com a comunidade do Pontifício Colégio Português de Roma e esta segunda-feira citada pela agência Ecclesia.

"Vou levar pessoalmente a Portugal, se Deus quiser, estes votos [de paz e esperança], na minha agora iminente peregrinação ao Santuário de Fátima, onde há cerca de 100 anos apareceu Nossa Senhora aos três pastorinhos", afirmou o Papa, numa intervenção divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé.

Francisco referiu-se aos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto e a sua prima Lúcia, que "os fez apaixonar-se por Jesus".

Na audiência privada estiveram 34 padres (15 de Portugal e 19 de nove outras países), sete irmãs franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias, que prestam apoio no Colégio, e os nove funcionários da casa.

Francisco é o quarto Papa a visitar Fátima e irá canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, 100 anos após os acontecimentos de 1917.

O Papa tem encontros previstos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, na sexta-feira, e com o primeiro-ministro, António Costa, no sábado.

Os anteriores Papas que estiveram em Fátima foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).