Merkel: Macron transporta as esperanças “de milhões de franceses e de muitas pessoas na Alemanha e na Europa”

A chanceler alemã, Angela Merkel, considerou esta segunda-feira que o novo Presidente francês, Emmanuel Macron, transporta as esperanças “de milhões de franceses e também de muitas pessoas na Alemanha e na Europa”.

“Ele fez uma corajosa campanha pró-europeia, defende a abertura ao mundo e é firmemente pela economia social de mercado”, disse, numa conferência de imprensa em Berlim, saudando a “magnífica vitória” do candidato independente centrista.

“Desejo-lhe, assim como aos franceses, todo o maior sucesso”, adiantou.

Emmanuel Macron venceu a segunda volta das presidenciais, no domingo, com 66,1% dos votos, derrotando a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, que obteve 33,9%, segundo resultados totais divulgados hoje pelo Ministério do Interior.

O Presidente francês, François Hollande, anunciou esta segunda-feira que a tomada de posse do Presidente eleito, Emmanuel Macron, se realiza no domingo.

No dia em que a França comemora a vitória sobre a Alemanha nazi, Merkel lembrou que os dois países "desenvolveram há décadas uma amizade sólida" que se tornou "a pedra angular da política alemã".

“Sabemos que a Alemanha e a França estão ligadas por um destino comum”, disse ainda a chanceler, que telefonou ao novo Presidente francês no domingo à noite após ser conhecida a sua vitória.

“Coordenamos as nossas abordagens e avançamos, sempre que possível, com um passo comum pelo bem dos nossos dois países, mas também pelo bem da Europa e é exatamente o espírito que espero e que estará presente, creio, no trabalho em comum” com Macron, adiantou a chanceler.