Le Pen promete “transformação profunda” da Frente Nacional no rescaldo da derrota

Marine le Pen pode ter saído derrotada da corrida presidencial contra Emmanuel Macron em França mas, no seu momento da verdade, aproveitou o discurso deste domingo em que admitiu a derrota para celebrar o resultado "histórico e massivo" do seu partido de extrema-direita, a Frente Nacional (FN).

Apesar de não ter alcançado a meta dos 40% de votos na segunda e última volta eleitoral deste domingo, que ela própria tinha definido – e apesar de ter sido a segunda candidata a angariar menos votos na história presidencial francesa, apenas ultrapassada pelo seu pai Jean-Marie Le Pen, quando este perdeu o segundo turno das eleições para Jacques Chirác em 2002 – Marine le Pen celebrou o facto de mais de 10 milhões de franceses terem votado na FN (34,5% dos eleitores contra os 65,5% que votaram no centrista independente).

Contudo, e depois de uma campanha em que declarou que ia afastar-se das lides da FN para se concentrar na corrida contra Macron, reconheceu que "a Frente Nacional tem de renovar-se". Às poucas centenas de apoiantes que se concentraram na sua sede de campanha em Paris, domingo à noite, para conhecerem os resultados à boca de urna, Le Pen anunciou que, "por causa disso", vai "dar início a um processo de transformação profunda do movimento", convidando "todos os patriotas" a juntarem-se a ela – na sua própria visão, chefe da "primeira força política da oposição" ao novo Presidente.

Parte dessa transformação, avançaria depois Florian Philippot, vice-presidente da FN, vai passar por alterar o nome do movimento nacionalista e xenófobo fundado por Jean-Marie em 1972 e liderado pela sua filha desde 2011 (quatro anos depois, já Marine estava investida numa operação de maquilhagem para dar a ideia de amenização do partido racista e antissemita, Jean-Marie foi expulso por ela).

"Marine le Pen disse-o claramente: a Frente Nacional vai mudar", declarou Philippot, um dos grandes arquitetos da plataforma anti-União Europeia da FN. "Vai transformar-se numa nova força política que, necessariamente, não terá o mesmo nome."

As promessas de Le Pen, que este domingo descreveu o novo cenário político em França como um que opõe "mundialistas e patriotas", surgem quando falta pouco mais de um mês para as eleições legislativas do país, nas quais a FN pretende alcançar o máximo de assentos parlamentares da sua história. Neste momento, a FN tem dois deputados na Assembleia e o recém-criado partido Em Marcha! de Macron não tem nenhum.

Uma sondagem divulgada antes da última volta presidencial apontava no final da semana passada que, se as legislativas fossem hoje, a FN conseguiria eleger entre 15 e 25 deputados, ficando quase ao nível do defunto Partido Socialista de François Hollande (entre 28 e 43 assentos), um dos grandes derrotados nestas presidenciais. O grande vencedor seria o Em Marcha!, com entre 249 e 286 deputados eleitos, ficando muito perto da maioria absoluta e muito à frente dos restantes partidos, incluindo Os Republicanos de Nicolas Sarkozy.