Bill Clinton vai publicar primeiro romance

“The Presidente is Missing” será a primeira obra de ficção assinada por Bill Clinton. O antigo Presidente dos Estados Unidos da América juntou-se ao escritor James Patterson (autor best-seller de policiais) para escrever sobre… um presidente na Casa Branca (tema que lhe é muito próximo).

“Trabalhar num livro sobre o cargo de Presidente, tendo em conta o que eu sei sobre o trabalho, a vida na Casa Branca e a forma como Washington funciona, tem sido muito divertido”, disse Clinton, após o anúncio da publicação esta segunda-feira. “E trabalhar com o Jim tem sido estupendo. Sou um fã do trabalho dele há muito tempo”, acrescentou.

Ainda pouco se sabe sobre o livro. Apenas que será lançado em junho do próximo ano.

Apesar de ser a primeira obra de ficção, esta não é a estreia de Clinton nas lides da escrita. O 42º Presidente norte-americano (entre 1993 e 2001) já escreveu quarto livros: “Back to Work: Why We Need Smart Government for a Strong Economy”, “Between Hope and History”, “Giving: How Each of Us Can Change the World” (Dar: Como Cada um de Nós Pode Mudar o Mundo, Casa das Letras, 2007) e “My Life”.

“Trabalhar com o Presidente Bill Clinton tem sido um dos pontos altos da minha carreira, além de ter o acesso à sua informada experiência em primeira-mão para escrever este romance”, disse Patterson em comunicado, citado pelo “Deadline”.

Já James Patterson conhece bem a mestria de imaginar e criar toda uma história longe da realidade. O escritor norte-americano conta com 130 títulos publicados, sobretudo policias que têm como protagonista o psicólogo forense Alex Cross.