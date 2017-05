Sondagens apontam Macron como o próximo Presidente de França

Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, um dos dois candidatos tornar-se-á este domingo o próximo Presidente de França. Mas sondagens realizadas este domingo, dia de eleições, por quatro institutos independentes, colocam o candidato independente à frente da nacionalista, avança o jornal belga “Le Soir”.

Segundo os quatro institutos cujo nome não foi divulgado, o antigo ministro da Economia de França deverá arrecadar mais de 62% dos votos - concretamente, entre 62% e 64%, adianta a Reuters, citando o canal público belga RTBF.

Em França, em dia de eleições, a lei proíbe a divulgação de sondagens antes do fecho das urnas às 19h (18h em Lisboa) nas localidades e cidades mais pequenas e às 20h (19h em Lisboa) nas maiores cidades.

Os números deste domingo vão, aliás, ao encontro dos que já tinham sido avançados na passada sexta-feira, após o debate presidencial entre os dois candidatos: no rescaldo do debate de quinta-feira, as sondagens realizadas junto do eleitorado francês davam a vitória a Macron, com 62% dos votos.