Sondagem no Reino Unido. Conservadores, 46% - Trabalhistas, 30%

Na sondagem da empresa Opinium, publicada pelo semanário "The Observer", os "tories" liderados pela primeira-ministra, Theresa May, têm menos um ponto de vantagem do que na semana passada, com 46% de intenções de voto contra 30% dos trabalhistas.

Os liberais democratas subiram um ponto, atingindo 9%, e os eurocéticos do Ukip ficaram com os mesmos 7%.

Relativamente à taxa de aprovação dos líderes, Theresa May está com 46%, enquanto o trabalhista Jeremy Corbyn tem 21%. Na pergunta sobre que assuntos mais determinam o voto dos britânicos, o sistema público de saúde surge em primeiro lugar, seguido pela saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).