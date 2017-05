Local previsto para festa de Macron evacuado pela polícia

A porta-voz da campanha de Emmanuel Macron, Pauline Calmes, disse à agência Associated Press que a Esplanada do Louvre, no centro da capital francesa, foi evacuada por precaução, por ordem da polícia.

“Hoje, cerca das 13 horas, após ser detetada uma mala suspeita, os 300 jornalistas presentes no local foram, por questões de segurança, conduzidos até uma distância segura”, disse a porta-voz do movimento En Marche!, citada pelo jornal “Le Figaro”.

Fonte da polícia, citada pelo mesmo jornal, disse ter-se tratado de um procedimento decorrente de algumas “dúvidas”, sem dar detalhes sobre a natureza da ameaça.

Macron escolheu o átrio do museu do Louvre para celebrar a sua eventual vitória na segunda volta das eleições presidenciais, que decorre hoje.

O Louvre já estava sob forte vigilância desde que um homem atacou soldados perto do museu durante a campanha presidencial.