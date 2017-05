Em direto: um dia decisivo para França (e para a Europa)

(Para receber novas atualizações refresque a página com frequência, pressionando a tecla F5)

18h15 A abstenção mais alta na segunda volta pode estar relacionada com a eliminação, na primeira volta (23 de abril), dos candidatos dos principais partidos (Partido Socialista e Os Republicanos), mas também com a decisão do candidato Jean-Luc Mélenchon (da aliança esquerdista França Insubmissa) de não dar indicação de voto entre Macron e Le Pen.

18h10 Ambos os candidatos aguardam pelos resultados em Paris, depois de terem votado no norte de França. Emmanuel Macron estará no coração da Cidade das Luzes, no Museu do Louvre, que foi hoje evacuado duas vezes por motivos de segurança. Já Marine Le Pen estará no bosque de Vincennes, no sueste da capital.

18h05 É preciso recuar a 1969 para encontrar uma eleição presidencial francesa em que a abstenção tenha crescido entre a primeira e a segunda volta. Nesse ano, em que foi eleito Georges Pompidou, 22,4% dos eleitores abstiveram-se na primeira volta e 31,1% na segunda.

18h02 O canal France24 estima a abstenção em 26%, uma subida de 6,4% em relação à segunda volta das presidenciais de 2012 (19,6%). Na primeira volta deste ano, a abstenção ficou nos 22,2%.

18h Boa tarde. As urnas acabam de fechar em grande parte de França, embora permaneçam abertas até às 20h locais (19h em Portugal) nas maiores cidades, como Paris, Lyon ou Bordéus. Começa aqui o acompanhamento em direto da segunda e última volta das presidenciais francesas. Mais de 40 milhões de eleitores escolhem este domingo o novo Presidente: Emmanuel Macron ou Marine Le Pen.