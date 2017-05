Em direto: “Uma nova página da nossa história abre-se esta noite”, diz Macron

(Para receber novas atualizações refresque a página com frequência, pressionando a tecla F5)

19h45: “Uma nova página da nossa história abre-se esta noite”, reagiu Emmanuel Macron à agência France Presse, o candidato dado como próximo Presidente francês. “Quero que seja a da esperança e a da confiança reencontradas.”

19h41: O presidente da Comissão Europeia, Jean Claude-Jucker, felicita Emmanuel Macron através de uma carta partilhada na conta de Twitter da Comissão Europeia. “Rejubilo com o facto das ideias que defende de uma Europa forte e progressista, que protege todos os cidadãos.”

19h40 François Hollande felicitou “calorosamente” o seu sucessor. Num comunicado, o ainda Presidente da República afirma ter telefonado a Emmanuel Macron para transmitir “votos de sucesso” para França. Segundo o chefe de Estado cessante, o primeiro na V República a não concorrer à reeleição, o resultado desta noite “confirma que uma grande maioria dos nossos concidadãos quiseram reunir-se em torno dos valores da República e marcar o seu apelo à União Europeia, bem como à abertura da França ao mundo”. Para o homem que abandona o palácio do Eliseu dentro de dias, o “maior desafio é reunificar e construir, para prosseguir o caminho da França rumo ao progresso e à justiça social”. A vitória de Macron pode, ainda assim, ser vista como um consolo para o impopular Presidente. Afinal, o antigo banqueiro que nunca ocupou cargos eleitos foi ministro da Economia no início do mandato de Hollande.

19h38 François Bayrou, o quinto mais votado nas eleições presidenciais de 2012, apoiante de Emmanuel Macron em 2017 e um forte crítico da Frente Nacional, que considera uma ameaça para a França e para a Europa, já comentou a vitória de Macron. “Considero este resultado magnífico e incrivelmente significativo. É um combate que vem de longe, que tem durado anos e anos”, disse o político centrista, chefe do Movimento Democrático (MoDem).

19h27: Le Pen também já reagiu no Twitter, sublinhando que o combate não acaba aqui. “Apelo a todos os patriotas a juntarem-se a nós para participar no combate político decisivo que começa esta noite.” E promete uma transformação do seu movimento. “Comprometo-me a apostar numa transformação do nosso movimento com o intuito de constituir uma nova força política.”

19h25 Marine Le Pen aposta forte nas legislativas, mas não é certo que o faça sob as cores da Frente Nacional. A candidata derrotada defendeu que o seu partido precisa de uma “reforma profunda” que leve à criação de uma “nova força política”, que seja “a principal força de oposição ao programa do novo Presidente”.

19h20 Um dado a ter em conta é o número recorde de votos brancos ou nulos. Terão sido 12% do total, segundo a projeção do Ipsos-Sopra Steria. É um recorde que, a somar à alta abstenção, indica que muitos franceses não quiseram escolher entre Macron e Le Pen. Na primeira volta houvera apenas 2,58% de brancos e nulos. Embora seja normal uma subida entre a primeira e a segunda volta, dada a eliminação de muitos candidatos, desta vez o valor é mais do dobro dos brancos e nulos das últimas presidenciais (2012: 5,82%). Mesmo incluindo os outros tipos de eleições (legislativas, regionais, europeias, municipais) não se encontra cifra tão alta.

19h17 Com cerca de 11 milhões de votos, a candidata da extrema-direita obtém o dobro dos que o pai, Jean-Marie Le Pen, conseguiu em 2002, quando passou à segunda volta contra o então Presidente Jacques Chirac. Este foi reeleito com 82%, contra os 18% do então líder da Frente Nacional.

19h14: Marine Le Pen discursou durante quatro minutos. Afirma que já felicitou Emmanuel Macron, agradece aos 11 milhões de votantes que a apoiaram. Assume as legislativas de junho como o seu próximo desafio e diz querer fazer alianças com todas as forças e cidadãos patriotas.

19h10: Os apoiantes de Emmanuel Macron festejam a sua vitória no átrio do Museu do Louvre, local escolhido pelo candidato independente para celebrar a noite eleitoral.

19h06 Macron é o mais jovem Presidente francês de sempre. Nascido a 21 de dezembro de 1977, tem 39 anos. O mais próximo em idade no momento de tomar posse foi Luís-Napoleão Bonaparte, único chefe de Estado da II República e, depois, imperador Napoleão III no Segundo Império.

19h Emmanuel Macron é o próximo Presidente de França. O ex-banqueiro e ex-ministro centrista venceu com 65,1% dos votos, segundo as projeções à boca da urna do instituto Ipsos-Sopra Steria para France Télévisions, Radio France e Le Monde. Marine Le pen reuniu 34,9% dos sufrágios, segundo o mesmo estudo.

18h56 Dentro de um mês e pouco disputa-se aquilo que muitos consideram ser a “terceira volta” destas presidenciais: as legislativas de 11 e 18 junho. Quem vencer esta noite conviverá com um Governo que essa ida às urnas ajudará a definir. Historicamente a Frente Nacional dá-se mal em legislativas, devido ao sistema eleitoral. Já Macron não tem partido implantado a nível nacional.

18h50 A jornalista francesa Laure Daussy afirma que os jornalistas que cobrem a noite eleitoral de Marine Le Pen estão proibidos de falar com os militantes presentes, caso contrário ser-lhes-á mostrada a porta de saída.

18h43 Enquanto espera pela decisão do povo gaulês, porque não recordar quem são os dois candidatos a chefe de Estado? Recorde o perfil de Emmanuel Macron e a entrevista a Marine Le Pen que a Revista E do Expresso publicou nas últimas semanas, da lavra do Daniel Ribeiro, correspondente em Paris.

18h33 A cerca de meia hora de se conhecerem as primeiras projeções em França, o jornal belga La Libre Belgique, que por ser belga não está sujeito às leis francesas que proíbem a revelação de resultados antes do fecho de todas as urnas, preconiza a vitória do centrista Emmanuel Macron. Sondagens à boca da urna de quatro institutos dão ao líder do movimento En Marche! valores entre os 62 e os 66%. Haverá, segundo as mesmas previsões, muitos votos brancos e nulos (13%).

18h24 Ao longo do dia subiu de tom a polémica entre a candidatura de Le Pen e a comunicação social. A Frente Nacional recusou a certos órgãos de comunicação a acreditação para estarem presentes na sua noite eleitoral, nomeadamente os sítios Buzzfeed, Mediapart, Les Jours, Rue89, StreetPress, Politico, Bondy Blog, Explicite, Brut, Konbini, além do semanário Politis e do programa de rádio Quotidien. A explicação dada foi “falta de espaço”, mas há quem suspeite de motivações políticas, pois trata-se de títulos críticos de Le Pen. Em solidariedade com as publicações excluídas, outras decidiram boicotar a sede da extrema-direita, incluindo Le Monde, Libération e Les Inrocks.

18h15 A abstenção mais alta na segunda volta pode estar relacionada com a eliminação, na primeira volta (23 de abril), dos candidatos dos principais partidos (Partido Socialista e Os Republicanos), mas também com a decisão do candidato Jean-Luc Mélenchon (da aliança esquerdista França Insubmissa) de não dar indicação de voto entre Macron e Le Pen.

18h10 Ambos os candidatos aguardam pelos resultados em Paris, depois de terem votado no norte de França. Emmanuel Macron estará no coração da Cidade das Luzes, no Museu do Louvre, que foi hoje evacuado duas vezes por motivos de segurança. Já Marine Le Pen estará no bosque de Vincennes, no sueste da capital.

18h05 É preciso recuar a 1969 para encontrar uma eleição presidencial francesa em que a abstenção tenha crescido entre a primeira e a segunda volta. Nesse ano, em que foi eleito Georges Pompidou, 22,4% dos eleitores abstiveram-se na primeira volta e 31,1% na segunda.

18h02 O canal France24 estima a abstenção em 26%, uma subida de 6,4% em relação à segunda volta das presidenciais de 2012 (19,6%). Na primeira volta deste ano, a abstenção ficou nos 22,2%.

18h Boa tarde. As urnas acabam de fechar em grande parte de França, embora permaneçam abertas até às 20h locais (19h em Portugal) nas maiores cidades, como Paris, Lyon ou Bordéus. Começa aqui o acompanhamento em direto da segunda e última volta das presidenciais francesas. Mais de 40 milhões de eleitores escolhem este domingo o novo Presidente: Emmanuel Macron ou Marine Le Pen.