CDU de Angela Merkel vence eleições regionais no norte da Alemanha

Os democratas-cristãos da CDU terão conseguido entre 33% e 33,8% dos votos no estado de Schleswig-Holstein

O partido conservador de Angela Merkel venceu este domingo as eleições regionais no norte da Alemanha, reforçando o favoritismo da chanceler para suceder a si própria nas legislativas de setembro.

Os democratas-cristãos da CDU terão conseguido entre 33% e 33,8% dos votos no estado de Schleswig-Holstein, contra um intervalo entre os 26,3% e os 26,7% do partido social-democrata SPD, que governava até agora esta região na fronteira com a Dinamarca, segundo as estimativas avançadas pelos canais ARD e ZDF.

Estes resultados são um revés para o novo presidente do SPD, Martin Schulz, e para as suas aspirações de fazer tremer Angela Merkel, no poder desde 2005 e que em setembro vai a votos para ganhar o quarto mandato.

A vitória no Schleswig-Holstein é a primeira desde a chegada ao poder de Merkel.

Para o antigo presidente do parlamento europeu, Martin Schulz, esta é a segunda derrota consecutiva em eleições regionais este ano, depois de em março ter sido largamente batido no estado de Sarre.