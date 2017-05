Repetir mil vezes: você só diz idiotices

Foi um debate longo, com mais de duas horas e meia, sem qualquer intervalo e com uma presença muito apagada dos dois moderadores. E foi muto agressivo, de parte a parte. Marine le Pen atacou com muitas das suas ideias-fortes, sem meias-palavras, com uma linguagem mais própria de um comício para militantes e sem contraditório do que um debate presidencial. Ideias repetidas à saciedade, que levaram o debate imediatamente para terrenos quentes.

A estratégia de Le Pen pode ter baralhado por momentos Emmanuel Macron, mas a resposta foi quase imediata e taco a taco. Num tom inesperado para um candidato "moderado", mas que estava claramente preparado, o político que lidera as sondagens atacou a falta de solidez dos argumentos da candidata de extrema-direita, que consegue neste momento cerca de 40% das intenções do voto nas sondagens.

"Você só diz idiotices", foi uma das expressões que mais surpreendeu. Macron disse-o de forma imperturbável, vezes sem conta, em vários momentos do debate, transformando a frase na mais recordada e comentada desta maratona televisiva. Era essa a intenção? Pela forma como foi usada, provavelmente sim. A expressão é daquelas que muitos políticos ou comentadores usam quando comentam muitas das ideias da Frente Nacional, mas é poucas vezes transportada para um debate televisivo, muito menos desta importância. Esse cuidado caiu por terra. Bêtises foi mesmo a expressão da noite.

Funciona ou não funciona? Vamos ter que esperar pelas sondagens, porque o ataque não foi muito polido e porque Macron não fez qualquer esforço visível de conquistar os eleitores à sua esquerda e, sobretudo, porque Marine le Pen teve frases que vão ficar na memória de todos. A melhor, sem dúvida, é dela: "França vai ser presidida por uma mulher, ou por mim ou por Merkel". Pode dizer-se que é uma bêtise, mas tem graça e vai correr em todos os telejornais e redes sociais. E uma boa punch line pode valer mais que muitas bêtises...