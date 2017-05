Nova fenda ameaça desestabilizar já este verão uma das maiores plataformas de gelo da Antártida

Uma nova fissura foi detetada na Larsen C, uma das quatro maiores plataformas de gelo da Antártida, o que significa que o processo de separação de um icebergue que poderá ter 5000 quilómetros quadrados está a decorrer de forma ainda mais rápida, podendo concretizar-se este verão, indica o Observatório Geológico norte-americano

Anteriormente, já havia sido detetada uma outra fenda e os cientistas referiram então que o processo de separação estava a acelerar-se, frisando que o seu surgimento levará à subida do nível do mar.

O geofísico Dan McGrath indicou agora que embora a área do futuro icebergue não esteja a tornar-se maior, a primeira fissura continuou a alargar-se de forma regular, cerca de um metro por dia; só que o surgimento da nova falha acelerou ainda mais o processo de separação, ameaçando desestabilizar a Larsen C.

O icebergue previsto deverá ser cerca de 300 mil vezes maior do que aquele que causou o afundamento do Titanic e deverá levar à diminuição do tamanho da plataforma de gelo da Antártida em cerca de 10%, atingindo a sua dimensão mais reduzida de sempre.