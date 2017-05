Um empate que favorece Macron

Marine Le Pen apresentou-se ao ataque na parte inicial do debate desta noite procurando colar Emmanuel Macron ao impopular governo socialista, à crise económica e à alta finança. Esta postura atacante era essencial para tentar inverter as sondagens que, antes do debate davam Macron com cerca de 60% de votos, contra 40% da candidata da extrema-direita. E que, segundo as primeiras indicações referidas nas emissões televisivas francesas, não se terão alterado significativamente.

Tendo Marine Le Pen mais traquejo de televisão e de debates e mais experiência política, tentou fazer jogar isso a seu favor. Daí que Macron na primeira metade do debate tenha estado numa postura defensiva que, em última análise, jogava a seu favor, uma vez que, dada a diferença de intenções de voto, lhe bastava não perder o debate para ser objectivamente vencedor do mesmo.

Contudo para a parte final do debate Marine perdeu acutilância quando não frescura física, dando a iniciativa ao adversário que terminou em alta, vincando as ligações de Marine à extrema-direita e confrontando-a com uma postura de desconfiança perante o poder judicial (que acusara de politizado e esquerdista).

Sem entrar na análise do argumentário de cada um e olhando mais para a imagem televisiva e a postura respectivas, tivemos um debate mais tenso e abrasivo do que é habitual na política francesa. Marine fez sempre a amálgama entre “os socialistas” o presidente Hollande e o seu adversário. Já Macron insistiu várias vezes que a sua adversária “só dizia disparates” o que levou um comentador da TV francesa a perguntar como teria sido se em 2007 Nicolas Sarkozy tivesse tratado assim Ségolene Royal.

Mesmo na fase em que tomou a iniciativa, Marine Le Pen expôs algumas debilidades de argumentação, nomeadamente nalguns dossiês económicos (consultava frequentemente os seus apontamentos, ao contrário do adversário). Atribuiu a Macron a responsabilidade do fecho de uma fábrica, ocorrido quando ele não estava no governo e citou erradamente uma medida fiscal do candidato conservador François Fillon.

Onde a candidata da extrema-direita esteve no seu terreno foi na exploração dos temas da imigração e do terrorismo, procurando fazer corresponder uma coisa à outra. Já nas questões europeias fraquejou, ao não conseguir explicar que contornos teria uma saída do euro e um regresso ao franco, o que foi explorado por Macron para dizer que a saída da moeda única seria um desastre para os aforradores e os reformados, cujos rendimentos cairiam a pique.

Marine virou o Brexit a seu favor, dizendo que desde a decisão da saída a economia britânica tinha ficado bastante melhor, ao contrário das previsões dos pró-europeus. Mas não conseguiu explicar de forma entendível que tipo de Europa substituiria a actual União Europeia.

Também nas questões internacionais Marine não foi clara quanto àquilo que defende, muito em especial relativamente a Donald Trump e a Vladimir Putin.

Nas alegações finais Marine disse que o seu adversário era “o candidato do fecho de tudo: das fábricas, das maternidades, dos postos de polícia … excepto das fronteiras”. Macron acusou o projecto da adversária de explorar o medo e a mentira, “na linha do que o seu pai (Jean-Marie Le Pen) e a extrema-direita francesa fizeram durante décadas”.

Frases

“Sou contra os que tentam explorar a cólera. A França merece melhor que isso”

Emmanuel Macron

“O senhor é o candidato do fecho de tudo: fábricas, hospitais, maternidades, esquadras da polícia. Só não quer fechar as fronteiras”

Marine Le Pen

“O seu projecto alimenta-se do medo e das mentiras que foi o que alimentou o seu pai e a extrema-direita francesa durante décadas”

Emmanuel Macron

“A França será sempre governada por uma mulher. Eu se ganhar e Merkel se o senhor ganhar”

Marine Le Pen