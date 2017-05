“Uber dos camiões” chinesa já vale mais de €900 milhões

A "Uber dos camiões" chinesa, Huochebang, que liga camionistas a empresas que precisam de transportar as suas mercadorias, vale já mais de 1000 milhões de dólares (915,6 milhões de euros), informou esta quarta-feira a revista Caixin.

A ronda de financiamento, liderada pelo motor de busca Baidu – o Google chinês –, permitiu à Houchebang arrecadar 156 milhões de dólares (142,9 milhões de euros).

A empresa assegura que poupa mais de 60.000 milhões de yuan (7973 milhões de euros) anualmente em combustível aos cinco milhões de camionistas do país, maximizando cada deslocação.

O capital recebido pela Houchebang servirá para expandir os seus negócios de serviços de camiões, alargar a sua base de usuários e contratar mais pessoal, segundo fonte da empresa citada pela revista de informação financeira Caixin.

A empresa foi fundada em 2011 com o apoio do gigante chinês da Internet Tencent e conta atualmente com 2,6 milhões de veículos registados e 2,3 milhões de condutores.

O seu sucesso consiste em ligar a indústria do transporte com camiões, um setor que na China se encontra fragmentado e é composto sobretudo por camionistas independentes, que representam 75% dos carregamentos comerciais do país.

Além do seu negócio de transporte, a Huochebang também está a acumular dados sobre o consumo de combustível por quilómetro e de despesas com portagens, que utilizará para oferecer serviços financeiros aos camionistas.