Macron promete braço de ferro com Le Pen no frente a frente desta noite

“Eu não vou recorrer a ofensas, não vou usar clichés ou insultos. Vou simplesmente fazer um braço de ferro para demonstrar que as ideais dela são soluções falsas”, promete o candidato do centro-direita às presidenciais francesas Emmanuel Macron, em declarações à agência Reuters, a propósito do último frente a frente televisivo com a sua rival da extrema-direita Marine Le Pen, agendado para esta quarta-feira à noite.

“O programa dele parece muito vago, mas na realidade é uma mera continuação do Governo do (ex-Presidente) François Holande”, reage por seu turno Le Pen.

O frente´a frente ocorre a quatro dias da votação da segunda volta das presidenciais francesas, com Macron a surgir com 59% das intenções de voto e Le Pen com 41%, segundo uma sondagem divulgada esta manhã pelo jornal “Le Monde”.

A sondagem indica ainda que 85% dos eleitores já terão decidido em quem votar, podendo este último encontro entre os dois candidatos ser determinante, em particular para os eventuais abstencionistas, nomeadamente aqueles que na primeira volta apoiaram o candidato da extrema esquerda Jean-Luc Mélenchon

É estimado que cerca de 21 milhões de telespectadores acompanhem o debate, dentro de uma população de perto de 47 milhões de eleitores.