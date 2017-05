Carro avança sobre multidão em Boston. Polícia afasta possibilidade de ataque terrorista

Acidente aconteceu durante um leilão de automóveis. Pelo menos nove pessoas ficaram feridas

Um carro avançou sobre uma multidão durante uma leilão de automóveis, esta quarta-feira, em Billerica, a cerca de 40 quilómetros de Boston, no estado norte-americano de Massachusetts. Segundo avança o jornal “The Boston Globe”, as autoridades afastam para já a possibilidade de ataque terrorista.

“Neste momento, não existe qualquer prova ou informação que sugira que o incidente tenha sido provocado intencionalmente ou seja um ato terrorista. Tudo indica que se trate de algo acidental”, diz a polícia local, citada pela publicação.

As autoridades confirmam pelo menos nove feridos. O inquérito preliminar mostra que “há mortos entre as numerosas vítimas”, informa a polícia.

Foi por volta das 10h15 (15h15 em Lisboa) que um jeep entrou no local do leilão de automóveis e atropelou várias pessoas. “Estava ali para comprar um carro. As pessoas junto à entrada apanharam o pior. Correram e foram esmagadas contra a parede. Havia sangue em todo o lado. Toda a gente gritáva. Estávamos todos muito confusos com o que se estava a passar”, descreveu ao “Boston Globe” Anthony Alba, que estava no local à hora do incidente.

em desenvolvimento