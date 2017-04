Trump faltou ao jantar dos correspondentes mas foi “o elefante que não está na sala”

Dedo em riste, olhar frontal. Não há espaço para dúvidas nem recriminações. Donald Trump escolheu a Pensilvânia para comemorar os 100 dias do início do seu mandato. Cercado pelos seus apoiantes, o Presidente dos Estados Unidos não teve dúvidas em atribuir culpas: se o seu índice de popularidades bate recordes de mínimos, deve-se às notícias falsas publicadas pela imprensa. Longe dali, em Washington, os correspondentes da Casa Branca reuniram-se na noite de sábado no tradicional jantar, sob o olhar dos media de todo o mundo. Até hoje, apenas em 1981, Ronald Reagan falhara a presença e, neste caso, com um motivo de peso: estava a se recuperar de uma tentativa de assassinato.

"A esta hora, um largo grupo de atores de Hollywood e jornalistas estão a consolar-se uns aos outros. Devem estar muito aborrecidos", comentou Trump, referindo-se à ausência da personagem principal do jantar, ele mesmo. Parecendo ter regressado aos tempos de campanha eleitoral, Trump recordou aos seus apoiantes que tem cumprido as suas promessas, "umas atrás das outras", criou novas empresas, curtou impostos para as empresas e não desistiu da ideia de contruir um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. E voltou a prometer: "Manteremos os terroristas islâmicos fora deste país." E ainda classificou os primeiros três meses do seu governo como dias "muito excitantes e produtivos".

Quem não tem ajudado, recordou, são os "incompetentes e desonestos" media, que se recusam a falar o que diz ser a verdade, optando pela divulgação de "notícias falsas" sobre o desempenho da nova administração norte-americana. Mas, apesar da atitude, Trump diz que os cidadãos estão "verdadeiramente satisfeitos". No entanto, as ruas de Washington encheram-se esta sábado com milhares de manifestantes, que cercaram a Casa Branca para deixar claro que discordam da política ambiental seguida pelo atual governo dos Estados Unidos. E Trump, quando questionado sobre o que teria a dizer aos contestatários, respondeu ao seu estilo: "Aproveitem o dia, aproveitem o clima."

A ausência física não afastou, contudo, o Presidente do jantar dos correspondentes. Como chegou a classificar o comediante Hasan Minhaj, um dos participantes do evento, Trump foi "o elefante que não está na sala mas cuja presença todos sentem". Na capital norte-americana, Jeff Mason, o presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca, defendeu a liberdade de imprensa, recordando que a fragilização dos media era perigosa para a saúde da democracia. "Nós não somos os inimigos do povo americano", sublinhou Mason, correspondente da agência Reuters.