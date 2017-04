Forças sírias apoiadas pelos EUA conquistam Al Tabqa

As Forças da Síria Democrática (FSD), uma aliança armada de milícias curdas e apoiada pelos Estados Unidos, tomaram hoje o controlo da cidade síria de Al Tabqa, depois de combates com o grupo 'jihadista' autoproclamado Estado Islâmico (Daesh).

De acordo com a organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), as milícias curdas controlam mais de 70% da cidade, mas que continuam os confrontos com os 'jihadistas', em particular na zona antiga, que foi um importante centro de segurança do Daesh na província de Al Raqa.

As Forças da Síria Democrática, que contam com cobertura aérea da coligação internacional, iniciaram em novembro uma ofensiva para expulsar o Daesh de Al Raqa, na qual Al Tabqa é uma cidade estratégica junto ao rio Eufrates.