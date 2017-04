Turquia despede mais 4 mil funcionários públicos e bloqueia acesso à Wikipédia

A Turquia despediu este sábado quase 4.000 funcionários públicos, incluindo empregados do Ministério da Justiça e funcionários do Exército. Trata-se de mais recente vaga de despedimentos, iniciada pelo Governo de Recep Tayyip Erdogan após o golpe de Estado falhado de julho passado.

Um decreto publicado no jornal oficial lista o nome de todos os funcionários abrangidos pela purga. Entre eles, encontram-se mais de 1000 empregados do Ministério da Justiça e outros 1000 funcionários do Exército, incluindo uma centena de pilotos. Cerca de 500 académicos que trabalhavam para instituições do Estado foram igualmente despedidos.

Noutro decreto publicado este sábado no jornal oficial, o Governo turco decidiu também proibir os programas de televisão de encontros amorosos, muitos populares no país. “Na rádio e na televisão, esse tipo de programas nos quais as pessoas são apresentadas umas às outras para arranjarem namorados não podem ser autorizados”, lê-se no texto oficial, citado pela agência de notícias AFP.

Também este sábado, a Autoridade das Tecnologias de Informação e Comunicação (BTK, na sigla original), um organismo que vigia as censuras digitais, anunciou o bloqueio de todos os acessos da Internet à Wikipédia, com a justificação de que a enciclopédia online “não baniu conteúdos ligados ao terrorismo e nos quais a Turquia é acusada de cooperar com vários grupos terroristas”.

O encerramento do acesso ao site em todas as línguas foi detetado na madrugada deste sábado, de acordo com o Turkey Blocks, que se apresenta como um projeto independente de transparência digital. Não há, para já, quaisquer informações sobre uma eventual suspensão do bloqueio à página online.

A agência de notícias France Presse adianta ainda que os habitantes de Istambul apenas conseguem aceder à Wikipédia se usarem um acesso VPN (rede privada de acesso virtual).