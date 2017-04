Tsipras pronto para mais um acordo com os credores

O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, está confiante que será possível chegar a um acordo com a Comissão Europeia, BCE e FMI até ao dia da reunião do próximo Eurogrupo. O acordo permitirá desbloquear mais uma tranche da ajuda de €86 mil milhões à Grécia

O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, assegurou este sábado que o seu Governo vai "alcançar os objetivos" para concluir a 22 de maio um acordo com os credores que permita desbloquear uma nova 'tranche' de crédito à Grécia.

"O quadro geral é que nós vamos alcançar os objetivos para obter a conclusão [de um acordo] a 22 de maio", declarou Tsipras em Bruxelas, referindo-se à data do próximo Eurogrupo, reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro.

Os credores da Grécia - a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional (FMI) -- retomaram na terça-feira a auditoria às reformas realizadas pelo país para cumprir as suas exigências.

Continuam a existir divergências relativamente à desregulação do mercado de trabalho e a privatização parcial da companhia de eletricidade PPC, dois assuntos sensíveis para o Governo de esquerda de Alexis Tsipras.

O porta-voz do executivo, Dimitris Tzanakopoulos, declarou que, em caso de acordo, as reformas poderão ser aprovadas pelo parlamento até 15 de maio.

Sob a pressão dos credores, a Grécia aceitou em abril reduzir as pensões de reforma em 2019 e diminuir o alívio da carga fiscal em 2020.

Tais medidas devem permitir uma poupança de cerca de 3,6 mil milhões de euros, condição essencial para a continuação da ajuda financeira a Atenas.

No entanto, Tsipras declarou que não procederá a esses cortes sem um compromisso claro sobre medidas que permitam um alívio da dívida grega.

A Grécia e os seus credores concluíram em julho de 2015 um acordo sobre uma terceira 'tranche' de empréstimo no valor de 86 mil milhões de euros.