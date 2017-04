Crescem as reivindicações pela ordenação de padres casados

O Movimento para o Clero Casado (MMaC), formado por fiéis católicos da Inglaterra e do Reino Unido, renova o pedido para que seja criada uma comissão composta por bispos, padres e leigos naqueles países, capaz de discutir formas de controlar a falta de novas vocações.

"Pedimos aos bispos que reconheçam o problema e que examinem a possibilidade de adotar soluções", afirma o secretário da organização Chris McDonnell, citado este sábado pelo "The Guardian". Dados da Igreja Católica revelados pelo jornal britânico dão conta de que em 2016 apenas 25 homens se candidataram à preparação para o sacerdócio, enquanto em 1985 tinham sido 150 os candidatos.

No texto é sublinhada a urgência em ordenar homens casados, alterando as atuais regras de celibato da Igreja Católica. Esta posição surge um mês depois de o Papa Francisco ter revelado a possibilidade de se poder nesse sentido, em determinadas circunstâncias. A situação é relatada pelo "The Guardian", que afirma ainda ser esperado que o tema da ordenação de homens casados seja um dos assuntos abordados no sínodo sobre vocações, a realizar em 2018.

No início de março, Francisco admitiu a possibilidade de homens casados católicos poderem ser ordenados padres, desde que tivessem revelado "fé e virtudes excecionais". Assumiu que a falta de vocações é "um grande problema", mas alertou que os sacerdotes casados também teriam de lidar com algumas restrições como, por exemplo, não ficarem responsáveis por comunidades remotas ou isoladas.

Estes homens poderiam ser classificados como viri probati, ou seja, invocando o termo latim para "homens testados". Os homens que assumissem o sacerdócio ainda solteiros não pderiam vir a casar-se após a ordenação porque, como explicou o Papa, "o celibato não é solução". Francisco não avançou com nenhuma data para a eventual adoção desta medida. "Trata-se de explorar o tema, não de abrir uma porta", afirmou o Papa em entrevista ao jornal alemão "Die Zeit".