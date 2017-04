A odisseia de Trump em busca da “galinha dos ovos de ouro”

Falta pouco para se marcar os primeiros 100 dias do mais inesperado dos presidentes norte-americanos no poder - é já este sábado. E há uma espécie de consenso entre os analistas sobre o principal objetivo da administração Trump com a nova reforma tributária que desvendou quarta-feira: pintar uma imagem mais positiva do governo, numa altura em que a maioria das promessas de campanha do magnata continuam por cumprir.

Depois de Donald Trump ter passado a campanha a prometer uma reforma fiscal “histórica” para “beneficiar todos os norte-americanos”, sobretudo as camadas mais desfavorecidas, o secretário do Tesouro convocou quarta-feira uma conferência de imprensa para apresentar um plano de uma só página que, para a CNN, é acima de tudo favorável aos multimilionários dos Estados Unidos, entre eles o próprio Presidente.

Do plano constam: a redução dos escalões de IRS de sete para três — de 10%, 25% e 35%; um corte no imposto sobre empresas (IRC) de 35% para 15%; a isenção de impostos para famílias com rendimentos anuais inferiores aos 24 mil dólares; a eliminação do imposto sobre imóveis para os cidadãos mais ricos; e a abolição do Imposto Mínimo Alternativo (IMA) — um que, em 2005, forçou Donald Trump e a mulher, Melania, a pagarem 26% de impostos sobre os 153 milhões de dólares que declararam em rendimentos nesse ano. Sem o IMA, o casal só teria desembolsado uma taxa inferior a 5%, quando a base de cobrança de IRS parte dos 20% para as famílias que façam, no máximo, 37.500 dólares por ano — pelo menos até agora.

Há um elemento em falta neste plano, um que a administração está a negociar com o Congresso, em linha com a doutrina protecionista delineada pelo empresário Trump durante a corrida à Casa Branca. A par da reforma anunciada por Steven Mnuchin — pouco detalhada e, por isso, com impactos potenciais na economia difíceis de prever no imediato —, o governo quer criar um imposto especial para forçar a repatriação dos lucros de multinacionais com sede ou subsidiárias no estrangeiro, em países que lhes cobram menos impostos do que o Estado federal americano.

No seu programa eleitoral, Trump já prometia apontar a mira às grandes empresas e às chamadas inversões corporativas através de um novo imposto para “fazer a economia americana crescer, aumentando o número de novos postos de trabalho e tornando a América globalmente competitiva outra vez”. O braço-de-ferro que se antecipa agora entre a administração republicana e as maiores empresas dos EUA só é ensombrado pelas dificuldades que o governo pode vir a enfrentar nas negociações com o Congresso, também sob controlo do partido conservador.

Numa altura em que o PIB americano dá mostras de crescimento a um ritmo menos acelerado do que o que Trump desejaria, a administração alega que os cortes nos impostos vão ser compensados pelo crescimento da economia, mas para a maioria dos economistas e especialistas em orçamento o grande resultado da reforma tributária — uma que, apontava esta quinta-feira o “New York Times”, “promete fracturar o Partido Republicano” — será o aumento do défice.

“Depois de anos de políticas fiscais agressivas, os conservadores enfrentam o momento da verdade sobre se realmente acreditam que a economia da América está a afundar-se em dívidas”, refere o jornal. “Alguns cépticos já estão a fazer soar os alarmes, temendo que os republicanos subscrevam o que os críticos dizem ser um plano perigoso criado por um Presidente que se autointitula ‘Rei da Dívida’.”

“Parece que a administração está a usar o crescimento económico como se fosse um feijão mágico”, defende ao diário nova-iorquino Maya MacGuineas, presidente da Comissão para um Orçamento Federal Responsável. Para a diretora do grupo sem fins lucrativos, “não há nenhuma galinha de ovos de ouro no topo do pé-de-feijão dos cortes tributários”, “só montanhas de dívida” à vista.

Num documento de quatro páginas divulgado depois de vencer as primárias republicanas, o empresário Trump prometia aliviar a carga fiscal sobre “todos os americanos” sem fazer aumentar a dívida ou o défice, “que já são demasiado grandes”. Na altura, os economistas alertaram que é impossível avançar com uma reforma fiscal desta envergadura sem cortar na despesa pública, sob pena de se assistir precisamente ao aumento do défice e da dívida.

É o mesmo aviso que o Tax Policy Center fez quinta-feira, numa análise o mais aprofundada possível à sucinta proposta tributária: “O plano vai melhorar os incentivos ao trabalho, à poupança e ao investimento. Contudo, a menos que seja acompanhado de enormes cortes na despesa, pode aumentar a dívida nacional em quase 80% do PIB até 2036”.

Mnuchin escusou-se quarta-feira a comentar essas previsões, da mesma forma que se esquivou à pergunta que os jornalistas continuam a repetir até à exaustão: quando é que o Presidente vai divulgar as suas declarações de rendimentos? Não tem “qualquer intenção” de o fazer em breve, respondeu o secretário do Tesouro. Continuam assim por apurar os potenciais podres que Trump pode estar a esconder, depois de se ter tornado o primeiro candidato à presidência dos EUA desde 1976 a recusar-se a prestar contas ao povo americano sobre as suas contribuições para o Estado federal.

Certo é que os cortes nos impostos parecem desenhados à sua medida. Numa lista por pontos elaborada pelo “New York Times”, “ao jeito da própria proposta de reforma”, o jornal cita sete categorias de pessoas ou empresas que vão lucrar mais se o novo sistema tributário for aprovado, entre elas multimilionários que querem passar o dinheiro aos seus herdeiros sem terem de pagar impostos, assalariados com elevados rendimentos e… Donald J. Trump. “É surpreendente quantas das categorias listadas integram o Presidente e a sua família. Tem elevados rendimentos. Recebe salários de 564 entidades empresariais. De acordo com a sua declaração de rendimentos de 2005 que foi vazada para o público, pagou 31 milhões de dólares extra por causa do Imposto Mínimo Alternativo que quer eliminar. E os seus herdeiros poderão eventualmente gozar do seu enorme rol de bens livres de impostos.”