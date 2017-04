Coreia do Norte faz novo teste balístico

O tipo de míssil ainda não é conhecido. Segundo fontes governamentais norte-americanas, citadas pela agência Reuters, o teste não teve sucesso

A Coreia do Norte lançou um novo míssil, informaram fontes militares sul-coreanas, citadas pela agência Yonhap.

Segundo a BBC, desconhece-se o tipo de míssil em causa. Terá sido lançado de um lugar na província de Pyeongan, a norte de Pyongyang, nas primeiras horas deste sábado (hora local). As autoridades de Seul estão a analisar a distância percorrida pelo projétil.

A Coreia do Norte não, fez, até agora, qualquer comentário, ainda que uma fonte do governo norte-americano, citada pela Reuters, tenha avançado que o teste não foi bem-sucedido.

Este lançamento acontece horas depois de o secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, ter pedido ao resto do mundo apoio para forçar a Coreia do Norte a desistir do seu plano nuclear.