“Para já” Trump não quer acabar com o NAFTA, apenas renegociá-lo

Eram quase 22h em Lisboa esta quarta-feira quando o "New York Times" emitiu um alerta a dar conta de que Donald Trump se preparava para assinar um decreto com o objetivo de retirar os Estados Unidos do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA).

No artigo, o jornal referia, citando uma "fonte da administração", que "é provável que o Presidente Trump assine uma ordem executiva a ordenar formalmente a retirada dos EUA do NAFTA" – um passo que, a confirmar-se, previa o fim do acordo comercial com o Canadá e o México em vigor desde janeiro de 1994.

A saída do NAFTA foi uma das principais promessas do atual Presidente, que durante a campanha classificou o tratado como "o pior algum dia negociado" e um "carrasco" de postos de trabalho nos EUA.

A revelação surpreendeu os mercados e levou à subida imediata do valor do peso mexicano e do dólar canadiano, depois de perdas registadas no início da semana. Contudo, a Casa Branca veio garantir horas depois que, "para já", a administração não vai abandonar o acordo, antes renegociá-lo com os vizinhos.

"Concordámos em não acabar com o NAFTA neste momento", disse a administração Trump. Em comunicado, a Casa Branca explica ainda que os líderes do Canadá e do México "concordaram em prosseguir com a renegociação" do tratado.

A notícia surge dias depois de o Departamento do Comércio ter anunciado um novo imposto de 20% sobre as importações de madeira serrada do Canadá. Atualmente, as importações deste material – fundamental para a indústria de construção norte-americana – ascendem aos 5660l milhões de dólares por ano (5180 milhões de euros).

Quando a nova tarifa foi anunciada pelo secretário Wilbur Ross, na terça-feira, Trump classificou o novo regime de impostos canadianos sobre os laticínios importados dos EUA como "uma desgraça".

No mesmo dia, a sua administração perdeu uma batalha comercial com o outro signatário do NAFTA, após a Organização Mundial do Comércio (OMC) ter ditado que o México pode impor sanções de mais de 160 milhões de dólares (146 milhões de euros) por ano ao comércio de atum pelos EUA, pondo fim a uma disputa em curso entre os dois países há nove anos.

Depois de ter tomado posse em janeiro, os analistas chegaram a crer que a China ia ser o primeiro alvo da guerra comercial enunciada por Trump durante a campanha (na qual adotou uma postura protecionista para, nas suas palavras, proteger a economia e os postos de trabalho dos EUA).

Num dos primeiros decretos que assinou assim que se instalou na Casa Branca, o empresário eleito Presidente ordenou a retirada dos EUA do Acordo de Associação Transpacífico (TPP), um tratado de livre comércio negociado por Barack Obama com 12 países do continente asiático, que entrou em vigor em fevereiro de 2016.