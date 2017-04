Líder da oposição russo atacado (de novo) com químico

Alexei Navalny, que desde 2011 tem desenvolvido atividade pública contra o regime de Putin, denunciando vários casos de corrupção, foi surpreendido quando saía do escritório

O líder da oposição russa Alexei Navalny foi hospitalizado esta quinta-feira após ter sido atacado por um homem, que lhe pulverizou o rosto com uma tinta verde. De acordo com o canal russo Dozhd, Navalny sofreu uma queimadura química no olho direito.

“A córnea e a pupila estão completamente verdes”, escreveu o advogado na sua conta no Twitter.

Este não foi a primeira vez que foi atacado, e com a mesma substância. Em março foi igualmente pulverizado com o anti-séptico conhecido como 'zelyonka', um produto vendido nas farmácias russas e que, embora não seja prejudicial, é usado como forma de humilhação pública, por demorar vários dias até desaparecer da pele. Na altura, reagiu com humor, apelando aos seus apoiantes que pintassem a cara de verde, em solidariedade.

Outros dissidentes como o ex-primeiro-ministro e agora voz da oposição Mijail Kasianov foram ‘pintados’, tal como alguns ativistas dos direitos humanos e homossexuais. Nadia Tolokonikova e Maria Alyojina, elementos da banda 'Pussy Riot' foram pulverizadas duas vezes em 2014.

Alexei Navalny, que desde 2011 tem desenvolvido atividade pública contra o regime de Putin, é autor de várias pesquisas que expõem a corrupção do governo russo. O ataque aconteceu quando ele saía do escritório para participar no Fórum Global, em Moscovo.

A 26 de março organizou uma vasta manifestação contra a corrupção, que reuniu dezenas de milhares de participantes em Moscovo. Foi, por isso, condenado a 15 dias de detenção, tendo sido libertado no dia 10 de abril. Com 40 anos, Navalny já anunciou a sua intenção de participar nas eleições presidenciais marcadas para 2018.