“Enorme explosão” abala arredores do aeroporto de Damasco

Uma área muito próxima do aeroporto internacional de Damasco terá sido atingida por uma "enorme explosão" esta manhã. A notícia está a ser avançada pelo diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos, um grupo de monitorização da guerra civil com sede em Londres. "A explosão foi enorme e pôde ser ouvida em Damasco", garante Rami Abdel Rahman citado pela BBC.

O aeroporto fica a cerca de 25 quilómetros a sudeste da capital síria. À explosão ter-se-á seguido um incêndio de grandes proporções, não havendo para já balanço de mortos ou feridos. A causa da explosão também está por desvendar.

Desde que a guerra civil estalou na Síria em março de 2011, Damasco tem estado relativamente isolada da violência, que já provocou pelo menos 320 mil mortos e milhões de refugiados e de deslocados internos. Contudo, nos últimos meses irromperam muito perto da cidade batalhas entre as forças leais a Bashar al-Assad e os grupos rebeldes que combatem o seu governo.

Há um mês, Assad foi acusado de ordenar o bombardeamento de um subúrbio na parte oriental de Damasco depois de alguns grupos rebeldes terem lançado uma ofensiva surpresa contra as forças governamentais no distrito de Jobar.

Mais de seis anos depois do início da guerra, continua a não haver qualquer solução política à vista para acabar com a chacina de civis e garantir a transição pacífica de poder no país.