Sobe para 27 o número oficial de mortos nas manifestações na Venezuela

O Ministério Público (MP) venezuelano, confirmou esta quarta-feira a morte de um jovem de 22 anos, elevando para 27 o número de mortes desde o passado dia 4 de abril, durante manifestações na Venezuela.

Segundo o MP, a 27.ª vítima mortal é Christian Humberto Ochoa Soriano, de 22 anos, que faleceu terça-feira à noite (esta madrugada em Lisboa) num centro hospital da cidade de Valência, capital do Estado de Carabobo, 150 quilómetros a oeste de Caracas.

A vítima foi atingida com vários tiros na segunda-feira passada, durante uma manifestação convocada pela oposição, transportada para um hospital, onde viria a morrer.

A confirmação da morte tem lugar no mesmo dia em que milhares de apoiantes da oposição voltam a manifestar-se em Caracas, para exigir a convocação de eleições gerais no país, a libertação dos presos políticos e o fim da repressão.

Desde há várias horas que os opositores insistem em marchar até à sede da Defensoria do Povo (espécie de provedoria de justiça), apesar da forte repressão policial em várias zonas da capital, principalmente na autoestrada Francisco Fajardo.

A localidade de Chacaíto (leste) está fortemente militarizada, com a população a queixar-se de que o Metropolitano não funciona nem os autocarros de passageiros, o que dificulta a circulação e inclusive o regresso a casa.

Desde 4 de abril que as manifestações a favor e contra o Governo venezuelano se têm intensificado.

A oposição, além de exigir a convocação de eleições gerais, a libertação dos presos políticos e o fim da repressão, protesta ainda contra duas sentenças recentes do Supremo Tribunal de Justiça, que concedeu poderes especiais ao chefe de Estado e limitou a imunidade parlamentar, assumindo as funções do parlamento.

De acordo com as autoridades venezuelanas, até agora foram detidas 1.289 pessoas, 65 das quais continuam presas.