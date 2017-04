Motim em prisão venezuelana faz pelo menos 12 mortos

Segundo a Guarda Nacional Bolivariana, os confrontos envolvendo dois gangues rivais aconteceram esta terça-feira. Há também a registar, pelo menos, 21 feridos

Pelo menos 12 pessoas faleceram e outras 21 ficaram feridas durante um motim entre presos do Internado Judicial José António Anzoátegui, também conhecido como Puente Ayala, situado em Barcelona, 250 quilómetros a leste da capital venezuelana, Caracas.

"Nove (presos) foram mortos a tiro, dois por 'overdose' de droga e um por contusões", segundo a ministra das Prisões, Iris Varela.

Segundo a Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militar) o motim ocorreu terça-feira e os feridos foram transportados para o hospital Dr. Luís Razzeti (13 feridos) e o Hospital do Seguro Social de Las Garzas (oito feridos).

No cárcere, segundo o deputado Armando Armas, do partido Vontade Popular, da oposição, estão 17 jovens detidos desde 19 de abril, no âmbito de protestos contra o Governo do Presidente Nicolás Maduro.

"Exigimos saber o estado dos manifestantes, injustamente detidos, no cárcere de Puente Ayla", disse Armando Armas aos jornalistas, insistindo que de momento se desconhece o estado de saúde dos detidos.

A imprensa local noticia que terá falecido ainda um outro detido e que os presos sequestraram um grupo de pessoas que estavam de visita a presos, mas que entretanto já foram libertadas.

Os 'media' noticiaram também que houve um tiroteio devido a uma disputa entre líderes de gangues de detidos e que as autoridades efetuaram uma rusga, em que confiscaram nove pistolas de calibre 9 mm, munições, dezenas de telemóveis, máquinas fotográficas e computadores e haxixe.

O tiroteio ocorreu depois da transferência de vários presos que estavam em prisões de Margarita (nordeste) e de Caracas.

As autoridades reforçaram a segurança local e também dos hospitais onde os feridos são atendidos.