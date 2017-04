EUA anunciam redução de impostos para empresas

O projeto de reforma fiscal da administração Trump prevê que a taxa de impostos sobre as empresas norte-americanas baixe de 35% para 15%, indicou esta quarta-feira o secretário do Tesouro norte-americano, Steve Mnuchin.

Questionado sobre os detalhes do projeto, que será submetido ao Congresso e apresentado esta quarta-feira, Mnuchin respondeu: "Não entrarei em detalhes, mas deixem-me dizer que como o número de 15% foi divulgado na imprensa nos últimos dias, posso avançar que a taxa de imposto das empresas será de 15%".

A taxa atual de 35% é uma das mais elevadas dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), mas a taxa efetiva é frequentemente bastante inferior, devido a várias isenções e deduções.

Mnuchin, num debate organizado pela publicação "The Hill", em Washington, afirmou que a redução desta taxa se destina em primeiro lugar às pequenas empresas.

Donald Trump, que chegou à Casa Branca em janeiro, prometeu durante a campanha eleitoral uma reforma dos impostos e uma diminuição da carga fiscal para as empresas e famílias.A administração Trump tem defendido que essa redução permitirá relançar o crescimento e que as receitas suplementares geradas pela aceleração da economia vão compensar as perdas no orçamento federal.

"O presidente, eu e outras pessoas da administração pensamos que podemos alcançar um ritmo de crescimento sustentável de 3%. É viável e a reforma fiscal é um elemento essencial", acrescentou.