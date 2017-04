Casa Branca nomeia Randolph Alles para diretor dos serviços secretos

A Casa Branca nomeou esta terça-feira Randolph Alles, um general da Marinha aposentado, para diretor dos serviços secretos norte-americanos, agência que nos últimos anos tem sido palco de vários escândalos.

Alles, que esteve na Marinha durante 35 anos, ocupou o cargo de comissário adjunto dos serviços de fronteiras e também supervisionou as divisões da Força Aérea e da Marinha.

O novo diretor dos serviços secretos vai substituir Joseph Clancy, que se reformou da agência em março, deixando um organismo com assuntos não resolvidos de segurança e recursos humanos.

No mês passado, um homem conseguiu saltar a vedação da Casa Branca e esteve 15 minutos a vaguear pelo recinto presidencial.

Os problemas da agência de serviços secretos vieram à luz quando surgiu um escândalo de prostituição durante uma cimeira sul-americana durante a administração de Obama.

Altos responsáveis do Governo recomendaram que o novo diretor deveria vir de fora da agência, opção que foi seguida com a escolha de Randolph Alles, e que segue a linha de preferências do presidente Donald Trump de nomear generais aposentados.