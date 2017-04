Amnistia denuncia perseguições e tortura a opositores na Venezuela

A Amnistia Internacional (AI) denunciou esta quarta-feira casos de perseguição e punições a opositores do regime venezuelano, falando numa “caça às bruxas”, quando se intensificam as manifestações contra o Governo de Nicolás Maduro.

Intitulado “Silêncio à Força: Detenções Arbitrárias por Motivos Políticos na Venezuela”, o relatório da organização de Direitos Humanos alerta que está em causa a liberdade de expressão e a violação de outros direitos dos cidadãos venezuelanos.

São relatadas detenções sem ordens judiciais de ativistas e membros da oposição – sendo invocado frequentemente o crime de traição à pátria –, presos que ficam impossibilitados de verem a família ou pessoas que são alvo de tortura.

“Na Venezuela a dissidência não é permitida. Parece que não há limite para as autoridades que levam a cabo várias estratégias legais para punir aqueles que manifestam uma opinião diferente da do Governo”, afirma a diretora da Amnistia para a América, Erika Rosas.

Desde que aumentaram os protestos na Venezuela, no início do mês, foram detidas 1289 pessoas, segundo anunciou ontem a procuradora-geral da República Bolivariana da Venezuela, Luísa Ortega Díaz. A agitação social subiu a 1 de abril, quando o Tribunal Supremo venezuelano assumiu os plenos poderes do Parlamento, como forma de travar a oposição. Pelo menos 29 pessoas morreram e 437 ficaram feridas na sequência dos protestos, de acordo com a PGR.

Luísa Ortega Díaz condenou a violência e apelou ao diálogo como forma de alcançar a paz. “Os dirigentes devem baixar o tom de confrontação. É necessário retomar o diálogo mas com interlocutores válidos com poder de decisão de forma a permitir uma agenda que nos leva a saídas democráticas. Ninguém aqui deseja uma guerra civil”, declarou a procuradora, citada pelo jornal “La Razón”.

Em plena crise económica e social, agravada pelo impacto da queda do preço do petróleo, as perspetivas da Venezuela não são nada animadoras. Segundo o FMI, o PIB do país deverá cair 4,5%, enquanto o desemprego deverá disparar para 20% este ano.