Primeiro-ministro israelita cancela encontro com chefe da diplomacia alemã

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, cancelou esta terça-feira um encontro que tinha marcado com o chefe da diplomacia da Alemanha, Sigmar Gabriel, alegadamente por este querer reunir-se com organizações não-governamentais (ONG) “críticas da ocupação dos territórios palestianianos”, escreve o jornal alemão “Der Spiegel”.

Em declarações à agência France Press, um responsável israelita, que não quis identificar-se, começou por confirmar que o encontro fora “anulado”. Entretanto, o gabinete de Benjamin Netanyahu emitiu um comunicado em que explica a decisão: “A política do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não é reunir-se com diplomatas que visitam israel e encontram-se com representantes de organizações que difamam os militares das IDF [Forças de Defesa Israelitas], acusando-os de crimes de guerra. Nunca passaria pela cabeça desses diplomatas encontrarem-se, nos EUA ou no Reino Unido, com organizações que perseguem soldados americanos ou britânicos”. O mesmo documento salienta, porém, “que as relações com a Alemanha são muito importantes para Israel e que assim continuará a ser”.

“Pode estar absolutamente certo do nosso compromisso e amizade para com Israel. Nada vai mudar isso”, assegurou Sigmar Gabriel, que diz ter sabido do cancelamento do encontro pelos meios de comunicação nacionais, ao Presidente israelita Reuven Rivlin, numa conversa esta terça-feira. À televisão pública alemã ZDF, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha disse que o cancelamento da reunião “não seria uma catástrofe”, mas considerou a decisão “lamentável”, uma vez que é “normal que, numa visita ao estrangeiro, se fale com representantes da sociedade civil”. “É impossível ficar com uma visão global de um país se apenas nos encontrarmos com representantes do governo”, disse.

O encontro estava marcado para as 17h desta terça-feira (14h em Lisboa), em Jerusalém, e Netanyahu já tinha avisado que não iria receber o ministro alemão caso ele insistisse em reunir-se com representantes das duas ONG, com quem tinha encontros marcados para antes da reunião com o primeiro-ministro israelita: a B'Tselem, uma organização israelita que documenta violações dos direitos humanos nos territórios palestinianos ocupados, e a Breaking the Silence, uma organização que permite aos soldados israelitas denunciarem de forma anónima ações do Exército que consideram condenáveis. O executivo do primeiro-ministro israelita Netanyahu acusa estas organizações de atacarem a legitimidade do Estado de Israel.

Já em fevereiro, o Governo israelita criticara, junto do embaixador da Bélgica, a decisão de Charles Michel, primeiro-ministro belga, de reunir com representantes das duas ONG.