Trump disposto a deixar o governo ficar sem dinheiro para avançar com muro no México

A Casa Branca e o Congresso têm até à próxima sexta-feira para alcançar um acordo que garanta o financiamento do governo no ano fiscal de 2017. A promessa de campanha feita por Donald Trump de avançar imediatamente com a construção de um muro na fronteira com o México é a grande ameaça a esse acordo, que está a levar muitos analistas a anteverem o encerramento do governo norte-americano por tempo indefinido.

Este domingo, questionados sobre se o Presidente vai promulgar uma proposta de financiamento do governo que não inclua a construção do muro, funcionários da Casa Branca assumiram que não sabem o que é que a administração pretende fazer. "Ainda não sabemos", declarou na Fox News Mick Mulvaney, diretor do gabinete da Casa Branca para o Orçamento. "Estamos a pedir [que] as nossas prioridades [sejam consideradas]."

Chip Somodevilla

No Twitter, o próprio Presidente não deu pistas sobre que posição pretende assumir caso os legisladores do Congresso avancem com o projeto de financiamento do Executivo nos moldes atuais, que não prevê quaisquer das propostas de campanha do empresário eleito em novembro.

"O Obamacare está em sérios problemas", escreveu Trump. "Os democratas precisam de muito dinheiro para o manterem, caso contrário vai morrer muito mais cedo do que alguém anteciparia. Os democratas não querem que o dinheiro do orçamento vá para o muro na fronteira, apesar do facto de este vir travar [o tráfico de] drogas e os membros do gangue MS13, [que são] muito maus."

Também no Twitter, Trump afastou-se ligeiramente da promessa de "fazer o México pagar" pelo muro no imediato. "Eventualmente, mas numa data mais tardia para que possamos começar [a construção] mais cedo, o México vai pagar, de alguma forma, pelo tão necessário muro na fronteira", escreveu, sem apresentar qualquer plano ou calendário para executar o plano.

Sem um acordo com o Congresso, o governo americano vai ficar sem dinheiro a partir da meia-noite de 28 de abril, próxima sexta-feira, quando se assinalam os primeiros 100 dias de Donald Trump no poder. Este domingo, perante a incerteza sobre o que vai acontecer, a "Forbes" explicava que o potencial encerramento do governo vai depender do que o Presidente considerar uma "vitória".

"Um encerramento do governo não vai acontecer esta semana por causa de um corte específico na despesa, do aumento de um imposto ou de uma política-piloto. A verdadeira questão, talvez a única, é a necessidade de Donald Trump garantir uma 'vitória'. A menos que o Freedom Caucus da Câmara [dos Representantes] decida rebentar com o processo, é provável que o Congresso garanta o financiamento [do governo] para o resto do ano fiscal de 2017 [mas] sem incluir qualquer das grandes mudanças políticas que [Trump] sugeriu: nenhum dinheiro para o muro, nenhum corte no financiamento da Planned Parenthood, nenhuma dotação adicional para o Pentágono, nada sobre as cidades-santuário, nenhum reforço do patrulhamento de fronteiras, [manutenção do] contínuo financiamento do Affordable Care Act [Obamacare], etc."

E continua: "Os líderes do Congresso irão provavelmente fazer promessas sobre como pretendem lidar com essas questões no futuro, mas vão excluí-las do projeto-lei para financiar 2017. A questão é se Trump vai promulgar esse projeto-lei e manter o governo em funções ou se vai vetá-lo e encerrar Washington."

No domingo, em declarações à CNN, o secretário de Segurança Nacional John Kelly disse suspeitar que Trump vai tentar forçar o financiamento do muro. "Ele vai fazer o que é certo, de certeza, mas suspeito que vai insistir no financiamento."

Drew Angerer/Getty Images

Jeff Sessions, atual procurador-geral dos EUA (correspondente ao cargo de ministro da Justiça) e uma das vozes mais anti-imigração da administração Trump, escusou-se a discorrer sobre as prioridades do Presidente, sublinhando que não está "envolvido nas negociações orçamentais".

Em entrevista ao canal ABC, Sessions admitiu contudo que é provável que o México continue sem ceder às exigências de Trump para que pague a conta do muro e sugeriu que, nesse cenário, podem ser aplicadas sanções comerciais ao país a sul para "criar receita" que financie a construção – um projeto que, de acordo com contas internas reveladas pela Reuters, vai custar pelo menos 21 mil milhões de dólares (19,3 mil milhões de euros).

Apesar de os republicanos controlarem atualmente as duas câmaras do Congresso e a Casa Branca, os membros do partido eleitos em estados e distritos fronteiriços têm resistido aos planos de Trump quanto ao muro, referindo uma medida dispediosa com benefícios liimtados. Os democratas, por sua vez, opõem-se ao que classificam de ação "imprudente e ineficaz". O próprio John Kelly já assumiu que erguer uma barreira física na fronteira com o México sem aplicar medidas adicionais "não vai chegar para o serviço".

Reince Priebus, chefe de gabinete da Casa Branca, já sugeriu que os republicanos podem vir a obter algum dinheiro para financiar o muro através da cobertura geral de segurança fronteiriça garantida no Orçamento. "Vai ser suficiente para avançarmos até ao final de setembro e com o muro", declarou à NBC.

Os três funcionários da administração concordam que é preciso evitar o encerramento do governo, algo que tem custos potenciais na ordem dos milhares de milhões de dólares e que, na prática, vai suspender os pagamentos de salários e pensões aos funcionários públicos.

Sessions diz que "não dá para imaginar" que os democratas se recusem a financiar o que ele define como "um pagamento inicial para um muro que pode acabar com as ilegalidades".

Mulvaney, por sua vez, adotou um tom mais conciliatório, contrariando os recentes tweets do Presidente, ao dizer que os republicanos estão dispostos a manter o financiamento ao Obamacre se os democratas garantirem mais dinheiro para a segurança fronteiriça que possa ser usado para avançar com o muro.

"Acho que ninguém está a tentar fechar [o governo]", declarou ontem na entrevista com a Fox News. "O encerramento não é um fim desejado, não é um instrumento, não é algo que queiramos."