Rei da Suazilândia tem 15 mulheres e diz que divórcios são contra a cultura do seu reino

Afinal, o Rei da Suazilândia não tomou quaisquer medidas para banir os divórcios no país africano, esclareceu o porta-voz do regime Sabelo Dlamini, esclarecendo que as noticias que surgiram nesse sentido eram baseadas nas declarações que o monarca Mswatti III efetuou pela Páscoa e foram descontextualizadas e mal-entendidas.

“Não há nenhuma intenção de banir os divórcios na Suazilândia. Quando o Rei se encontra com as pessoas, ele normalmente fala de assuntos de interesse nacional, e para as famílias em particular, e a favor do fortalecimento da cultura nacional. Ora, a cultura suazi é uma daquelas que procuram que as famílias permaneçam unidas”, declarou Diamini à televisão sul-africana SABC.

Mswati III, de 49 anos, é o último monarca absolutista africano, nomeando ele próprio os altos responsáveis governamentais do pequeno país, com cerca de um milhão de habitantes, que faz fronteira com Moçambique e a Africa do Sul. A Suazilândia tornou-se independente do império britânico há 40 anos,

Mswati III, que se autodenominada como ngweyama (o leão), tem pelo menos 15 mulheres na atualidade, tendo direito a desposar novamente a cada novo ano, após ter escolhido a noiva num festival de oito dias de dança reed.

Na Suazilândia, a poligamia é comum e as mulheres são consideradas propriedade dos maridos, e os casos de violência e abusos sexuais sobre as mulheres são frequentes. A Human Rights Watch tem denunciado que os seus líderes contestam a igualdade entre géneros, afirmando tratar-se de valores estrangeiros.