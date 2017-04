Nicolás Maduro quer retomar conversações com a oposição

O Presidente da Venezuela diz que quer retomar as conversações com a oposição e convocar eleições locais, depois de três semanas de protestos contra o seu governo em várias cidades do país em que cerca de 20 manifestantes perderam a vida em confrontos com as forças de segurança.

Este domingo, no seu programa de televisão semanal, um dia antes de um novo protesto em massa convocado para esta segunda-feira, Nicolás Maduro apoiou a ideia de uma ida às urnas para se elegerem autarcas e governadores mas sem mencionar eleições presidenciais, como exigido pelos manifestantes.

"Eleições sim, quero eleições agora. É isso que tenho a dizer enquanto chefe de Estado e chefe de governo", declarou Maduro. As eleições de governadores estatais estavam inicialmente marcadas para dezembro do ano passado mas nunca chegaram a concretizar-se; as autárquicas estavam previstas para este ano.

As declarações foram proferidas um dia depois de a Venezuela ter assistido a inúmeras marchas silenciosas em que os manifestantes se vestiram de branco para homenagear os que perderam a vida em protestos recentes.

Ativistas de Direitos Humanos dizem que mais de mil pessoas foram detidas nas últimas três semanas de manifestações e que mais de 700 continuam detidas. Para esta segunda-feira está previsto um novo protesto para exigir ao líder venezuelano que abdique do poder e que convoque eleições presidenciais.

No ano passado, as conversações entre o governo e a oposição foram suspensas após os principais movimentos políticos terem acusado Maduro de quebrar acordos em vigor e de se aproveitar das negociações para comprar tempo. A oposição culpa o governo pela grave crise económica causada pela queda dos preços do petróleo que tem conduzido à escassez de bens essenciais, como comida e medicamentos.

Os protestos em massa contra Maduro e o seu Partido Socialista Unido da Venezuela estalaram há quase um mês, depois de os juízes do Supremo Tribunal terem chamado a si alguns dos poderes até então exclusivos da Assembleia Nacional (parlamento), atualmente contolado pela oposição. Essa decisão acabaria por ser revertida sob pressão popular e após o Presidente ter pedido ao painel de juízes que revisse a decisão.