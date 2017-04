Miúdo de 12 anos conduziu 1300 km até ser parado pela polícia

A polícia só mandou parar o carro porque o para-choques estar a arrastar-se no chão. Ao volante, descobriu o adolescente que tentava cruzar a Austrália

Um miúdo de 12 anos foi detido este sábado pela polícia australiana depois de já ter conduzido cerca de 1300 quilómetros, quase um terço da viagem que pretendia realizar de Kendall, no litoral sudeste, até Perth, no litoral sudoeste.

A polícia mandou-o parar em Broken Hill, no estado de New South Wales, por o para-choques da viatura estar a arrastar-se no chão.

“Ele tinha levado o carro da família”, referiu esta segunda-feira o inspetor Kim Fehon, da polícia australiana. “Os seus pais tinham reportado o seu desaparecimento, logo após ele ter saído de casa e andavam à sua procura”, acrescentou.

A polícia indicou ainda que o miúdo deve ter tido um acidente, o que levou aos danos no para-choques.

Os media locais referem que o facto de parecer mais velho terá contribuído para que o jovem tenha conseguido conduzir tanto tempo sem ser detetado. A polícia indicou que ele tem cerca de 1,8 metros de altura,

O rapaz, que foi recolhido pelos pais este domingo, poderá ser alvo de acusações enquanto menor.