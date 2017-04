Marine Le Pen afasta-se da Frente Nacional para ser “a Presidente de todos os franceses”

Pelo menos por agora, Marine Le Pen vai deixar a liderança da Frente Nacional, o partido de extrema-direita que preside desde janeiro de 2011. O anúncio foi feito esta segunda-feira à noite, em entrevista ao canal France 2, pouco mais de 24 horas depois de ter conseguido um lugar na segunda volta na corrida ao Eliseu. Justificou que assim poderá ser “a Presidente de todos os franceses”.

“Acho que nos aproximamos de um momento decisivo. Sempre considerei que o Presidente é o Presidente de todos os franceses, que deve unir todos os franceses. É uma convicção que deve passar das palavras para os ato, por isso tirei uma licença da liderança da Frente Nacional”, disse em entrevista ao canal francês.

Não ficou claro se a decisão é permanente, mas pelo menos por agora, Le Pen afasta-se da liderança do partido de extrema-direita. Na entrevista, defendeu que o seu projeto é o que “melhor defende a democracia”. “Sou a candidata da proteção dos franceses. O mundo aguarda o retorno de França”, disse.

No domingo, Le Pen e Emmanuel Macron passaram à segunda volta das presidenciais francesas, ao obterem os melhores resultados na primeira volta. Ambos apresentam-se como as caras da renovação de uma classe política em declínio, embora com programas de governação totalmente opostos.

A líder da Frente Nacional defende a saída francesa da União Europeia e do euro e fortes restrições sobre a imigração. Já Macron assume-se como um pró-europeu e um liberal, tanto no plano económico como em matérias sociais.